В 1 сезоне 21 серии сериала «Царство» безумные приказы Генриха, которые чуть было не обернулись для Франциска гибелью, вынуждают Екатерину и Марию объединиться. Лола тем временем совершает опрометчивый поступок, защищая мужа.
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