В 1 сезоне 11 серии сериала «Царство» Генрих возвращается из Рима. Король подозревает Екатерину в измене с Нострадамусом, а та в свою очередь обвиняет Баша в покровительстве язычникам. Также раскрывается правда о происхождении Клариссы.
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