Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Царство Сезоны Сезон 1 Серия 14

Царство 2013 - 2017 14 серия 1 сезон

8.0 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Царство»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 17 октября 2013
Змеи в саду
Сезон 1 / Серия 2 24 октября 2013
Поцелованная
Сезон 1 / Серия 3 31 октября 2013
Сердца и разумы
Сезон 1 / Серия 4 7 ноября 2013
Прохлада в воздухе
Сезон 1 / Серия 5 14 ноября 2013
Избранный
Сезон 1 / Серия 6 21 ноября 2013
Оставленное позади
Сезон 1 / Серия 7 5 декабря 2013
Обреченные
Сезон 1 / Серия 8 12 декабря 2013
За короля и страну
Сезон 1 / Серия 9 23 января 2014
Жертва
Сезон 1 / Серия 10 30 января 2014
Расследование
Сезон 1 / Серия 11 6 февраля 2014
Королевская кровь
Сезон 1 / Серия 12 27 февраля 2014
Свадьба
Сезон 1 / Серия 13 6 марта 2014
Грязное белье
Сезон 1 / Серия 14 13 марта 2014
Мрак
Сезон 1 / Серия 15 20 марта 2014
Монстры
Сезон 1 / Серия 16 27 марта 2014
Сеньор
Сезон 1 / Серия 17 10 апреля 2014
Выхода нет
Сезон 1 / Серия 18 17 апреля 2014
Солдатики
Сезон 1 / Серия 19 24 апреля 2014
Высота
Сезон 1 / Серия 20 1 мая 2014
Да здравствует король
Сезон 1 / Серия 21 8 мая 2014
Заклинание невинных
Сезон 1 / Серия 22 15 мая 2014
О чем серия

В 1 сезоне 14 серии сериала «Царство» с момента свадьбы Франциска и Марии прошло два месяца. Вернувшись из романтического путешествия в замок, молодожены наблюдают странное поведение Генриха. Баш, желая помочь Оливии, отправляет ее к Нострадамусу.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Супермен
Супермен 14 комментариев
Как приручить дракона
Как приручить дракона 32 комментария
Герои анекдотов
Герои анекдотов 5 комментариев
Нестерова наконец-то счастлива, но все ведь не может быть хорошо вечно: чем удивит «Овчарка-2»
«Сделайте, как в “Первом отделе”»: «Фишера» продлили — и у зрителей есть несколько вариантов развития событий
Италия или Франция, Габриэль или Марчелло? В Сеть просочились подробности 5 сезона «Эмили в Париже»
С «Интерстелларом» все понятно: но сможете ли вы узнать 5 других фильмов по кадрам с космонавтами? (тест)
Пока ждем премьеру «Эддингтона»: лучшие фильмы от студии А24, которые хочется пересматривать снова и снова
На ком женится Орхан Бей в сериале «Основание: Осман»? Увы, это не та, кого герой искренне любил
В СССР сняли немало летних сказок и мультфильмов: тест покажет, хорошо ли вы их помните
Ждете 3-й сезон «Ванпанчмена»? Рассказываем, что известно про дату выхода и сюжет
«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны
«Остается у разбитого корыта»: почему Линетт из «Отчаянных домохозяек» пожертвовала карьерой ради семьи — объясняет психолог
Новый сериал по «Гарри Поттеру» теперь точно будет следовать книгам Роулинг — на это намекает одна деталь со съемок
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше