В 1 сезоне 14 серии сериала «Царство» с момента свадьбы Франциска и Марии прошло два месяца. Вернувшись из романтического путешествия в замок, молодожены наблюдают странное поведение Генриха. Баш, желая помочь Оливии, отправляет ее к Нострадамусу.
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