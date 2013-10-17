В 1 сезоне 3 серии сериала «Царство» англичане продолжают угрожать границам Шотландии. Желая как-то повлиять на ситуацию, Мария ищет короля Генриха, но в конечном счете получает отказ. Португалец Томас предлагает помощь в обмен на брак.
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