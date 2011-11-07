Во 2 сезоне 7 серии сериала «Реальные пацаны» Николаю необходимо выполнить важное поручение отца своей девушки. В качестве помощников он берет Антона, Вована и Эдика. Параллельно Базанов ищет встречи с бывшей супругой, а Маша ревнует своего парня.