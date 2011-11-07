Во 2 сезоне 17 серии сериала «Реальные пацаны» отец Валерии наконец-то осуществил свой реванш. Николай не может нарадоваться этому. Он вместе с друзьями закатывает большую вечеринку, в ходе которой творит немало пугающих и забавных дел.
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