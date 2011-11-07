Во 2 сезоне 35 серии сериала «Реальные пацаны» Ник возвращается в трезвую жизнь и отказывается от дорогих подарков тестя. Теперь он намерен строить свое будущее самостоятельно. Но кем он будет работать? Антон и Вова разыскивают стриптизерш.