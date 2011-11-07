Во 2 сезоне 39 серии сериала «Реальные пацаны» специально для своего маленького сына Николай перевоплощается в новогоднего персонажа. Ситуация осложняется тем, что ему нужно устроить утренник в детсаду Вали. К Вове в гости приезжает сестра.