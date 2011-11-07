Во 2 сезоне 6 серии сериала «Реальные пацаны» отец Леры прячется от своего опального конкурента в доме Коли. При этом Николай пытается решить вопросы с московским бизнесменом самостоятельно. В это же время Валя устраивает ссору с коллегой в детсаде.