Во 2 сезоне 6 серии сериала «Реальные пацаны» отец Леры прячется от своего опального конкурента в доме Коли. При этом Николай пытается решить вопросы с московским бизнесменом самостоятельно. В это же время Валя устраивает ссору с коллегой в детсаде.
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