Во 2 сезоне 22 серии сериала «Реальные пацаны» Николай разбирается с ворами, которые ограбили его заведение. На помощь ему приходят старые знакомые. Базанов пытается свыкнуться с новой ролью преподавателя, а Маша воюет с коллегами на работе.