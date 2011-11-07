Во 2 сезоне 22 серии сериала «Реальные пацаны» Николай разбирается с ворами, которые ограбили его заведение. На помощь ему приходят старые знакомые. Базанов пытается свыкнуться с новой ролью преподавателя, а Маша воюет с коллегами на работе.
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