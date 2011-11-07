Во 2 сезоне 14 серии сериала «Реальные пацаны» Иваныч придумывает способ отомстить своему оппоненту. Но для этого ему нужна помощь Коли. В итоге герой вынужден перевоплотиться в боксера. Его друзья в это время уезжают отдыхать за город.