Во 2 сезоне 14 серии сериала «Реальные пацаны» Иваныч придумывает способ отомстить своему оппоненту. Но для этого ему нужна помощь Коли. В итоге герой вынужден перевоплотиться в боксера. Его друзья в это время уезжают отдыхать за город.
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