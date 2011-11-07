Во 2 сезоне 13 серии сериала «Реальные пацаны» пермский пацан ругается с тестем, затем он отправляется в дальнюю часть города и попадает в эпицентр разборок старшеклассников. Параллельно Базанов пытается наладить свои личные отношения с Анастасией.