Во 2 сезоне 34 серии сериала «Реальные пацаны» Ник, находясь в состоянии глубокого горя, прикладывается к алкоголю. Его друзья в это же время помогают пьяному мужчине добраться домой. Ознобихин чуть не стал жертвой роковой соблазнительницы.
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