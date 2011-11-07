Во 2 сезоне 34 серии сериала «Реальные пацаны» Ник, находясь в состоянии глубокого горя, прикладывается к алкоголю. Его друзья в это же время помогают пьяному мужчине добраться домой. Ознобихин чуть не стал жертвой роковой соблазнительницы.