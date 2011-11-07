Во 2 сезоне 11 серии сериала «Реальные пацаны» Коле попадается весьма неожиданный клиент. Тем временем его друзья сдают квартиру, находящуюся в ремонте. Их первыми арендаторами становятся геи. Валя случайно натыкается на своего древнего знакомого.
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