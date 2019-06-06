В 4 сезоне 7 серии сериала «Королева юга» после недавних событий Тереза рассчитывала взять небольшую передышку. Но появление наемников вынуждает преступницу вступить в схватку за собственную жизнь. Кто и с какой целью подослал вооруженных сикарио?
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