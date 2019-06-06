В 4 сезоне 1 серии сериала «Королева юга» борьба за территорию продолжается. Желая расширить свою преступную империю, Тереза заручается поддержкой влиятельного контрабандиста. На пути к цели она сталкивается с новыми врагами.
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