В 4 сезоне 4 серии сериала «Королева юга» начинается кровопролитная война за территорию. Джеймс и Боаз пытаются решить проблему Терезу, тогда как предводительница империи сражается с конкурентами, по-прежнему желая расширить сферы влияния.
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