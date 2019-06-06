В 4 сезоне 5 серии сериала «Королева юга» посредник знакомит Терезу с наркобаронессой русского происхождения. Однако заключить с Оксаной партнерские соглашения оказывается проблематично. Чем завершатся переговоры двух влиятельных преступниц?
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