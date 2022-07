1 The Queen of the South Giorgio Moroder, Raney Shockne / Raney Shockne 2:31

2 Escapar Giorgio Moroder, Raney Shockne / Raney Shockne 2:28

3 Cemetery Stroll Giorgio Moroder, Raney Shockne / Raney Shockne 2:53

4 Everybody Wants to Rule the World (feat. Luz Elena Mendoza) Giorgio Moroder, Raney Shockne / Raney Shockne 3:06

5 The Lifestyle Giorgio Moroder, Raney Shockne / Raney Shockne 2:53

6 Saga de Sangre Giorgio Moroder, Raney Shockne / Raney Shockne 3:29

7 The Gospel of Teresa Giorgio Moroder, Raney Shockne / Raney Shockne 2:31

8 Perico Giorgio Moroder, Raney Shockne / Raney Shockne 2:29

9 Sinaloa Giorgio Moroder, Raney Shockne / Raney Shockne 2:01

10 The Book of Falling Kings Giorgio Moroder, Raney Shockne / Raney Shockne 2:04

11 One Way or Another (feat. Chloe Chaidez) Giorgio Moroder, Raney Shockne / Raney Shockne 3:54

12 Moyocoyotzin Giorgio Moroder, Raney Shockne / Raney Shockne 4:48

13 Cuerno de Chivo Giorgio Moroder, Raney Shockne / Raney Shockne 1:49

14 Amarrar Giorgio Moroder, Raney Shockne / Raney Shockne 2:08

15 Halcones Giorgio Moroder, Raney Shockne / Raney Shockne 1:42

16 Sacrament for the Mule Giorgio Moroder, Raney Shockne / Raney Shockne 1:58

17 Fusilados Giorgio Moroder, Raney Shockne / Raney Shockne 1:08

18 Transport Giorgio Moroder, Raney Shockne / Raney Shockne 1:43

19 Pozolero Giorgio Moroder, Raney Shockne / Raney Shockne 1:46

20 Confession Giorgio Moroder, Raney Shockne / Raney Shockne 5:22

21 The Turn Giorgio Moroder, Raney Shockne / Raney Shockne 2:14

22 Hangman Giorgio Moroder, Raney Shockne / Raney Shockne 2:05

23 Levanton Giorgio Moroder, Raney Shockne / Raney Shockne 2:46

24 A Queen Is Born Not Made Giorgio Moroder, Raney Shockne / Raney Shockne 1:45

25 Dreaming of Spain Giorgio Moroder, Raney Shockne / Raney Shockne 1:44

26 La Pared Giorgio Moroder, Raney Shockne / Raney Shockne 1:43

27 Tarnished Crown Giorgio Moroder, Raney Shockne / Raney Shockne 2:37