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Киноафиша Сериалы Королева юга Сезоны Сезон 4 Серия 11

Королева юга 2016 11 серия 4 сезон

8.4 Оцените
10 голосов
Все серии 4 сезона «Королева юга»
Добро пожаловать в Новый Орлеан
Сезон 4 / Серия 1 6 июня 2019
Семейное дело
Сезон 4 / Серия 2 13 июня 2019
Южное гостеприимство
Сезон 4 / Серия 3 20 июня 2019
Проклятие
Сезон 4 / Серия 4 27 июня 2019
Ночь для девочек
Сезон 4 / Серия 5 4 июля 2019
Женщина в зеркале
Сезон 4 / Серия 6 11 июля 2019
Собаки любят
Сезон 4 / Серия 7 18 июля 2019
Секреты и ложь
Сезон 4 / Серия 8 25 июля 2019
Грехи отцов
Сезон 4 / Серия 9 1 августа 2019
Чего ты боишься больше всего
Сезон 4 / Серия 10 8 августа 2019
Пока ты спал
Сезон 4 / Серия 11 15 августа 2019
Богиня войны
Сезон 4 / Серия 12 22 августа 2019
Они приходят за тобой
Сезон 4 / Серия 13 29 августа 2019
О чем cерия

В 4 сезоне 11 серии сериала «Королева юга» союзники Терезы должны принять судьбоносное решение без ее участия. На кон поставлено будущее наркобизнеса, расширившегося до невиданных масштабов. Сделать правильный выбор оказывается непросто.

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