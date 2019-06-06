В 4 сезоне 11 серии сериала «Королева юга» союзники Терезы должны принять судьбоносное решение без ее участия. На кон поставлено будущее наркобизнеса, расширившегося до невиданных масштабов. Сделать правильный выбор оказывается непросто.
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