В 4 сезоне 2 серии сериала «Королева юга» сделка с контрабандистом заходит в тупик, когда вор в законе узнает, что Тереза промышляет торговлей кокаином в особо крупном размере. Удастся ли преступнице расширить собственную империю?
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