В 4 сезоне 9 серии сериала «Королева юга» глава преступной империи сталкивается с непростым выбором. Готова ли Тереза поступиться собственными принципами ради сохранения власти? В противном случае, ей придется покинуть Новый Орлеан.
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