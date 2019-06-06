В 4 сезоне 12 серии сериала «Королева юга» происходит очередное столкновение с наемниками. Избавившись от противников, Тереза расширяет влияние на неожиданной территории. Но получится ли у нее удержать всю власть в собственных руках?
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