В 4 сезоне 8 серии сериала «Королева юга» влияние империи продолжает разрастаться. На пути к цели Тереза сталкивается с упертым агентом ФБР, параллельно решая проблемы внутри собственной семьи. Удастся ли ей найти выход из непростой ситуации?
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