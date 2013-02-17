В 1 сезоне 6 серии сериала «Пятая стража» известный борец погибает прямо во время поединка. Эксперты уверены, что удар, нанесенный спортсмену, не был смертельным. Но почему тогда мужчина скончался? Наши герои будут искать ответ на этот вопрос.
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