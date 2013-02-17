В 1 сезоне 38 серии сериала «Пятая стража» вампир и его сторонники пытаются помочь безутешной вдове, которую преследует дух покойного супруга. Или живого? Когда женщина пришла на кладбище, выяснилось, что в гробу больше никого нет. Что же произошло?