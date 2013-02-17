В 1 сезоне 44 серии сериала «Пятая стража» Феликс и его команда разбираются в загадочной смерти женщины. Ее супруг приходит в агентство прямо после посещения морга. При опознании он понял, что погибшая выглядит гораздо старше его благоверной...