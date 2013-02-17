В 1 сезоне 3 серии сериала «Пятая стража» новый владелец артефакта Стас оказывается в психбольнице, где орудует опасный маньяк. Ульяна пытается попасть в учреждение, но это не так-то просто. Неожиданно ей на помощь приходит загадочный призрак.