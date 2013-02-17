В 1 сезоне 23 серии сериала «Пятая стража» в агентство Феликса обращается перепуганная девушка. Оказывается, она вместе с друзьями занималась поиском старинных предметов. После того как они нашли чашу Чернокнижника, один за одним начали погибать...
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