В 1 сезоне 21 серии сериала «Пятая стража» главные герои столкнулись с очередным жутким убийством: пожилой мужчина обнаружил коробку с человеческой головой недалеко от дороги. Теперь детективам нужно понять, кто и зачем так жестоко убил человека.
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