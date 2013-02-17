В 1 сезоне 21 серии сериала «Пятая стража» главные герои столкнулись с очередным жутким убийством: пожилой мужчина обнаружил коробку с человеческой головой недалеко от дороги. Теперь детективам нужно понять, кто и зачем так жестоко убил человека.