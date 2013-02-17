В 1 сезоне 26 серии сериала «Пятая стража» главные герои расследуют убийство богатого коллекционера. Известно, что незадолго до смерти мужчина виделся с каким-то загадочным посетителем. Возможно, он имеет отношение к произошедшей трагедии...
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