В 1 сезоне 26 серии сериала «Пятая стража» главные герои расследуют убийство богатого коллекционера. Известно, что незадолго до смерти мужчина виделся с каким-то загадочным посетителем. Возможно, он имеет отношение к произошедшей трагедии...