В 1 сезоне 39 серии сериала «Пятая стража» студенты, увлекающиеся магией, становятся очевидцами убийства. При этом злоумышленник похитил тело несчастного. На помощь детективам приходит дух умершего. Что он может рассказать о своем убийце?