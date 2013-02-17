В 1 сезоне 15 серии сериала «Пятая стража» неожиданно погибает постоянный поставщик крови главного героя. Теперь детективам необходимо выяснить, кто и зачем захотел его смерти. Сам Феликс вынужден искать себе нового партнера, иначе дело плохо...