В 1 сезоне 36 серии сериала «Пятая стража» новый клиент рассказывает детективам странную историю: якобы он упал с большой высоты и чудом выжил после нападения монстра, похожего на Франкенштейна. Сам мужчина является большим фанатом кинематографа...
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