В 1 сезоне 36 серии сериала «Пятая стража» новый клиент рассказывает детективам странную историю: якобы он упал с большой высоты и чудом выжил после нападения монстра, похожего на Франкенштейна. Сам мужчина является большим фанатом кинематографа...