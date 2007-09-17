В 3 сезоне 9 серии сериала «Побег» Майкл зарождает подозрения в панамской армии и устоявшийся отшельнический образ «Соны» дает трещину. Беллик борется за свою жизнь. В то время как Ти-Бэг разрабатывает план побега, Сьюзан следит за Сукре.
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