В 3 сезоне 12 серии сериала «Побег» Майкл и его компаньоны наконец закончили подготовку и начинают осуществлять план побега из тюрьмы. Однако все идет совсем не так, как предполагалось, и команда снова вынуждена бороться за свои жизни.