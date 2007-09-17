В 3 сезоне 12 серии сериала «Побег» Майкл и его компаньоны наконец закончили подготовку и начинают осуществлять план побега из тюрьмы. Однако все идет совсем не так, как предполагалось, и команда снова вынуждена бороться за свои жизни.
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