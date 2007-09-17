В 3 сезоне 4 серии сериала «Побег» после неудачной попытки спасти Сару и Эл Джея Линкольну поступает смертельная угроза от «Компании». Махоуна преследует человек из прошлого. Майкл разрабатывает новый план побега.
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