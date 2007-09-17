В 3 сезоне 5 серии сериала «Побег» в «Соне» появляется еще один заключенный, который раздражает Уистлера и усиливает подозрения Майкла. Ти-Бэг возвращается к своему пристрастию. Сукре пытается доставить необходимый товар в тюрьму.
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