В 3 сезоне 7 серии сериала «Побег» Сьюзан похитила сына Линкольна и он всеми силами пытается его вернуть. Сукре предлагает свою помощь в этом деле. Майкл надеется отвлечь внимание, но все идет не по плану.
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