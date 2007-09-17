В 3 сезоне 13 серии сериала «Побег» Линкольн и Майкл отдают Уистлера Сьюзан и забирают у нее Софию с Эл Джеем. Махоун не упускает возникшую возможность. Старый знакомый входит в «Сону», в то время как другой покидает тюрьму в мусорном мешке.