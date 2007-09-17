В 3 сезоне 6 серии сериала «Побег» один из заключенных обнаружен убитым и все подозрения падают на Уистлера. Майклу нужно доказать его невиновность, чтобы тот остался в живых. Он грозится отменить побег, если Сьюзан не докажет, что Сара жива.
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