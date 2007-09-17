В 3 сезоне 11 серии сериала «Побег» тропические ливни заставляют Майкла ускорить организацию побега. Ти-Бэг и Лечеро объединяются в команду, поскольку Беллик в союзе с Махоуном. Сукре и Линкольн помогают со светом в «Соне».
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