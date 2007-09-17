В 3 сезоне 3 серии сериала «Побег» Майклу нужно поговорить с Сарой. Он просит Ти-Бэга помочь ему добраться до единственного телефона в «Соне», который находится у Лечеро. Уистлер сам приходит к Майклу, пока Махоун возвращается к старой привычке.
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