В 7 сезоне 16 серии сериала «Милые обманщицы» обстановка в Роузвуде накаляется до предела. Следуя приказам шантажиста, Ария продолжает лгать подругам. Спенсер крадет у Марко флешку с заявлением Лукаса, а Элисон признается в любовных чувствах.
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