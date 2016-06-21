В 7 сезоне 14 серии сериала «Милые обманщицы» происходящее заставляет Элисон задуматься об аборте. Она вспоминает, что в психиатрической лечебнице ей была проведена операция. Установив личность второго родителя, девушка приходит в шок.
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