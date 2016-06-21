В 7 сезоне 8 серии сериала «Милые обманщицы» собеседование на работу в качестве тренера по плаванию сталкивает Эмили с Пейдж. Ханну навещает миссис Грюнвальд, которая предупреждает ее о Ноэле, а Элисон возвращается к преподавательской деятельности.
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