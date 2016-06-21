В 7 сезоне 20 серии сериала «Милые обманщицы» проходит двенадцать месяцев. Ария и Эзра готовятся к предстоящей свадьбе, а Эмили и Элисон воспитывают двух славных близнецов. Идиллию рушит финальная атака со стороны заклятого врага.
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