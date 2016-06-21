В 7 сезоне 9 серии сериала «Милые обманщицы» подозрения Ханны в отношении Ноэля усиливаются. Чтобы заполучить неопровержимые доказательства, она реализует рискованный план. Неожиданно для себя Эмили находит утешение в компании Пейдж.
Related video
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Авторизация по e-mail