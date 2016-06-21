В 7 сезоне 7 серии сериала «Милые обманщицы» в Роузвуд возвращается Джейсон и встречается с Мари Дрейк. Эзра узнает от ФБР неожиданную информацию о человеке из собственного прошлого. Элисон объединяется с Дженной и Тоби, чтобы посетить Балтимор.
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