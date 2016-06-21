В 7 сезоне 12 серии сериала «Милые обманщицы» выясняется, что изначально Эзра собирался жениться на Николь. Данное обстоятельство пагубно отражается на взаимоотношениях будущих супругов. Тем временем Эмили конфликтует с Эддисон Дерринджер.
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